O Conselho de Segurança da ONU aprovou nesta segunda-feira, 25, uma resolução que faz um apelo por um cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza, quebrando um impasse de cinco meses durante os quais os EUA vetaram iniciativas semelhantes para o fim da guerra. A resolução votada pelos 15 países membros foi aprovada com 14 votos a favor, incluindo os de China e Rússia. Os EUA se abstiveram, o que permitiu a passagem do texto, mas acirrou ainda mais a tensão na relação com Israel. Imediatamente, o governo israelense, que sinalizou que não deve cumprir a determinação, cancelou a visita de uma comitiva a Washington.