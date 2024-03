Uma vigorosa indústria pesqueira, alguns dos maiores recifes de coral do mundo, usinas de dessalinização que fornecem água potável a milhões de pessoas. Tudo isso está sob ameaça pelo derramamento de grandes quantidades de petróleo e fertilizante no mar Vermelho, após o naufrágio de um navio cargueiro atacado pelos rebeldes houthis do Iêmen.