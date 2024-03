Gangues armadas atacaram nesta segunda-feira, 18, dois bairros nobres na capital do Haiti, Porto Príncipe, em um tumulto que deixou 12 mortos. O episódio é o mais recente da onda de violência no país - agravada pelo anúncio de renúncia do premiê Ariel Henry - que agora chega às partes mais ricas da capital. A violência relacionada às gangues provocou a fuga de 15 mil pessoas de suas casas no país.