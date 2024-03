O presidente dos EUA, Joe Biden, vai fazer seu discurso anual sobre o Estado da União na noite desta quinta-feira, 7, com um histórico econômico que desafiou as expectativas sombrias dos analistas, evitando a recessão e, ao mesmo tempo, apresentando um crescimento mais forte e um desemprego menor do que o previsto. Ao mesmo tempo, terá de desafiar a imagem de líder velho e que comete gafes.