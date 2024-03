O presidente americano, Joe Biden, usou nesta quinta-feira, 7, seu discurso anual do Estado da União para defender a economia sob seu governo e afastar preocupações com uma questão que se tornou uma de suas principais vulnerabilidades: sua idade. Diante daquela que poderá ser sua maior audiência na campanha de 2024, Biden buscou se apresentar como uma escolha totalmente diferente do seu antigo e futuro rival, o ex-presidente Donald Trump.