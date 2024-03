Negociadores estão se reunindo em Cairo, no Egito, para tentar resgatar um plano de cessar-fogo em Gaza durante o mês sagrado islâmico do Ramadã, depois que forças armadas israelenses atiraram contra multidão de palestinos em meio a entrega de alimentos de um comboio de ajuda humanitária na quinta-feira, 28. O incidente mortal resultou em dezenas de mortes em Gaza e ameaças do Hamas de abandonar as negociações.