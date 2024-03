O opositor russo Alexei Navalni, que morreu em 16 de fevereiro na prisão, foi velado na Igreja do Ícone da Mãe de Deus Acalma Minhas Dores, em Moscou, na Rússia, na manhã desta sexta-feira, 1º, após dias de impasse na devolução do corpo à família. Sob forte presença policial, milhares de apoiadores do ativista se reuniram nas imediações da igreja para homenageá-lo.