O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), pediu desculpas nesta terça-feira, 19, ao presidente de Israel, Isaac Herzog por declaração recente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que comparou a ofensiva do país na Faixa de Gaza com o holocausto promovido por Adolf Hitler. Caiado estava acompanhado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Os dois também se reuniram com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, na tarde de ontem.