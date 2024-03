O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Partido dos Trabalhadores (PT) cumprimentaram, por meio de cartas, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, pela reeleição. O Palácio do Planalto não divulgou o teor da carta do petista. Em 2022, Putin enviou uma carta a Lula após a vitória sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. O texto do PT, assinado pela secretaria de Relações Internacionais do partido, foi tornado público.