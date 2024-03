O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira, 6, ter ficado feliz com a notícia de que foram marcadas as eleições presidenciais na Venezuela, no dia 28 de julho, após negociação entre o governo e a oposição. A data celebra também o aniversário de Hugo Chávez, ex-presidente do país e que faleceu em 2013.