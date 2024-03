O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira, 26, que há poucas terras indígenas demarcadas no Brasil, em reação à crítica de setores do agronegócio brasileiro, aos quais chamou de "conservadores e latifundiários". Ao lado do presidente da França, Emmanuel Macron, Lula cobrou que países mais industrializados "que já desmataram" ajudem financeiramente os demais na preservação de florestas tropicais.