Depois de se reunir com o presidente da Espanha, Pedro Sánchez, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quarta-feira, 6, que a paralisia do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) frente à guerra em Gaza é "prova cabal da necessidade" de tornar esse órgão mais representativo. O chefe do Executivo brasileiro afirmou que é fundamental o reconhecimento de um Estado Palestino.