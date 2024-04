O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira, 28, que não precisa lidar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, com o mesmo "nervosismo" dos europeus, por estar distante da guerra na Ucrânia. O presidente da França, Emmanuel Macron, convidado de Lula, afirmou por sua vez que não pode ser "fraco" com os russos.