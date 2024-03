O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira, dia 6, que o Brasil está pronto para assinar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que sofre forte oposição política da França. "As dificuldades que tinham foram acertadas com a União Europeia. Estamos hoje prontos para firmar o acordo com a União Europeia", disse Lula, ao lado do premiê da Espanha, Pedro Sánchez, no Palácio do Planalto. "Ainda vamos assinar esse acordo para o bem do Mercosul e da União Europeia."