Depois de se reunirem em um encontro bilateral, os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Espanha, Pedro Sánchez, deram uma declaração à imprensa em defesa da paz na Faixa de Gaza. O chefe do Executivo brasileiro voltou a condenar as ações de Israel e disse que o que ocorre na região "é um verdadeiro genocídio". Sánchez reforçou que a guerra precisa acabar e que o mundo deve reconhecer os dois Estados, tanto árabe quanto judeu.