O líder democrata no Senado dos EUA, Chuck Schumer, chamou o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, de obstáculo para paz e pediu novas eleições no país. O discurso desta quinta-feira, 14, reflete a crescente insatisfação com a guerra dentro do partido e é mais um sinal de afastamento entre autoridades em Washington e Tel-Aviv. Do lado republicano, a declaração foi alvo de críticas.