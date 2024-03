A Justiça da Geórgia determinou mudanças nesta sexta-feira, 15, na Promotoria que acusa o ex-presidente Donald Trump e seus apoiadores de interferir nas eleições presidenciais de 2020. O juiz que supervisiona o processo, Scott McAfee, decidiu que a promotora Fani Willis não pode continuar no caso se o promotor principal Nathan Wade, com o qual ela teve um relacionamento amoroso, não se retirar do cargo. A decisão, da qual cabe recurso, deve atrasar o julgamento, tornando improvável uma data antes da eleição presidencial deste ano.