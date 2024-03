Ignorando a pressão internacional por um cessar-fogo no território palestino, Israel realizou um intenso bombardeio no sul da Faixa de Gaza na noite desta terça-feira, 26, e deu sequência à sua ofensiva a um hospital do norte do enclave, que já dura quase duas semanas. Os ataques ocorreram em paralelo à troca de bombardeios e foguetes com o Hezbollah na fronteira do Líbano, que deixou oito mortos.