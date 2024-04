Milhares de pessoas participaram neste domingo, 31, de um comício organizado por uma aliança de partidos de oposição da Índia, que critica o governo do primeiro-ministro Narendra Modi por "sufocar" oponentes e minar as instituições democráticas antes das eleições nacionais no próximo mês. O comício "Salve a Democracia" foi a primeira grande manifestação pública do bloco INDIA contra a prisão do líder da oposição e recém-eleito ministro-chefe de Nova Délhi, Arvind Kejriwal, em 21 de março.