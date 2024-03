Homens armados atacaram nesta quinta-feira, 7, uma escola na região noroeste da Nigéria, capturando pelo menos 287 estudantes, no segundo sequestro em massa no país em menos de uma semana. As autoridades haviam dito anteriormente que mais de 100 jovens teriam sido feitos reféns. Mas Sani Abdullahi, o diretor da escola, afirmou ao governador de Kaduna, Uba Sani, que o número total de desaparecidos após a contagem era de 287. "Vamos garantir que todas as crianças voltem. Estamos trabalhando com as agências de segurança", disse o governador.