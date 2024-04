A polícia holandesa deteve neste sábado, 30, um homem que manteve quatro reféns em uma boate na cidade de Ede, a 85 km de Amsterdã. As autoridades não informaram a motivação do crime, mas disseram não acreditar em ato terrorista. Os reféns - todos funcionários do local - saíram ilesos, assim como o homem, um cidadão holandês. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.