O governo Luiz Inácio Lula da Silva usou a expansão econômica e financeira da China no Brasil para provocar empresários espanhóis a ampliarem investimentos em infraestrutura no País. A mensagem foi repassada de forma direta a executivos de grandes multinacionais espanholas, durante reunião com ministros de Lula, inclusive o vice-presidente Geraldo Alckmin, titular da pasta do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.