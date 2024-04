O ministro da Defesa francês, Sébastien Lecornu, disse que a França vai entregar "centenas" de veículos blindados até o início do próximo ano para a Ucrânia, como parte de um novo pacote de ajuda militar para o país que acabou de entrar no seu terceiro ano de guerra com a Rússia. Em entrevista à edição de domingo, 31, do jornal La Tribune, Lecornu disse que para manter uma linha de frente tão extensa, o exército ucraniano precisa, por exemplo, de veículos blindados de transporte de pessoal. "É absolutamente fundamental para a mobilidade das tropas", declarou.