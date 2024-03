Reguladores de segurança aérea dos Estados Unidos estão intensificando a fiscalização sobre a United Airlines, após uma série de problemas de segurança nas últimas semanas. Oficiais da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) informaram neste sábado que a agência aumentará o controle e que alguns projetos futuros da empresa podem ser adiados com base em suas descobertas. A United enfrenta possíveis restrições em novas rotas e no uso de novos aviões, segundo fontes familiarizadas com o assunto.