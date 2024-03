O ex-presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, foi declarado culpado ontem, 8, pelo júri de um tribunal federal de Nova York por narcotráfico e tráfico internacional de armas. O julgamento de Hernández, 55 anos, durou duas semanas e o júri formado por 12 pessoas o considerou culpado por usar as forças militares e policiais do país para facilitar o envio de toneladas de cocaína aos Estados Unidos. As acusações acarretam em uma sentença mínima obrigatória de 40 anos de prisão e a possibilidade de prisão perpétua.