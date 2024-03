Os planos do Texas de prender imigrantes suspeitos de entrar nos Estados Unidos ilegalmente foram novamente suspensos nesta quarta-feira, 20, depois de causar incerteza ao longo da fronteira e provocar a ira do México durante algumas horas breves em que a lei foi permitida entrar em vigor. Uma ordem de última hora na terça-feira, 19, de um painel do 5º Tribunal de Apelações dos EUA colocou temporariamente em espera - novamente - a dramática expansão do Estado do Texas na aplicação da lei de fronteira.