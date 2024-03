A vice-presidente de Estados Unidos, Kamala Harris, expressou sua "profunda preocupação" pela crise humanitária em Gaza e instou o grupo terrorista Hamas a aceitar as condições de cessar-fogo, durante uma reunião com Benny Gantz, membro do gabinete de guerra israelense e rival de Binyamin Netanyahu. Harris encontrou-se com o político israelense nesta segunda-feira, 4, em Washington.