Ao menos 20 pessoas morreram e outras dezenas ficaram feridas após um ataque com mísseis russos na cidade portuária de Odessa, no sul da Ucrânia, nesta sexta-feira, 15, mesmo dia em que a Rússia realiza suas eleições presidências que darão à Vladimir Putin mais seis anos de mandato. Foram ao menos dois ataques, sendo que o segundo ocorreu quando equipes de emergência faziam o socorro das vítimas do primeiro bombardeio.