Uma nave russa Soyuz, com a primeira cosmonauta bielorrussa da história a bordo, Marina Vasilevskaya, descolou com sucesso neste sábado (23) em direção à Estação Espacial Internacional (ISS) a partir do Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, anunciou a agência espacial russa Roscosmos.