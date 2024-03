O grupo Hamas afirmou nesta quinta-feira (7) que sua delegação deixou o Cairo (Egito) e que as conversas sobre um cessar-fogo na Faixa de Gaza e a libertação de reféns devem ser retomadas na próxima semana. Com isso, é extremamente improvável que mediadores consigam um acordo antes do feriado sagrado muçulmano do Ramadã.