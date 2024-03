Uma diretiva do governo chinês de 2022 amplia o empenho que está levando as empresas de tecnologia dos Estados Unidos a saírem do país - um esforço que alguns chamam de "Delete A", de Delete America. O documento 79 é tão sensível que funcionários e executivos de alto escalão apenas viram a determinação e não foram autorizados a fazer cópias, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. Exige que as empresas estatais dos setores financeiro, de energia e de outros substituam o software estrangeiro nos seus sistemas de TI até 2027.