Porta-voz do Ministério de Relações Exteriores chinês, Mao Ning afirmou que a China se opõe ao "abuso de poder de Estado" dos Estados Unidos para perseguir empresas e cidadão do país asiático. A declaração foi feita nesta sexta-feira, 8, em a resposta à pergunta de um jornalista sobre relatos de prisões efetuadas pelos EUA de pessoas supostamente com relações com a China.