O governo do Chile informou nesta terça-feira, 5, que empresas de Israel não participarão da Feira Internacional do Ar e Espaço (Fidae), considerada a maior exposição aeroespacial, de defesa e segurança da América Latina e uma das maiores do mundo. O evento será realizado no mês que vem, em Santiago, com empresas de 40 países. Em breve comunicado, o ministério da Defesa disse apenas que foi uma decisão do governo do Chile, sem dar mais detalhes do porque Isael estará de fora.