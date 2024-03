O ministro da Imigração do Canadá disse na quinta-feira, 21, que o país estabelecerá metas para reduzir o número de novos residentes temporários no país. O governo federal planeja diminuir o número de temporários dos atuais 6,2% da população para 5% nos próximos três anos, em uma medida inédita no país, de acordo com o ministro Marc Miller.