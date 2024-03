Um bombardeio ucraniano na cidade russa de Belgorod, perto da fronteira com a Ucrânia, matou duas pessoas, disseram autoridades russas neste sábado, 16. Um homem e uma mulher morreram no ataque e outras três pessoas ficaram feridas, disse o governador regional Vyacheslav Gladkov, no Telegram. Foi o episódio mais recente em meio às trocas de mísseis de longo alcance e foguetes na guerra da Rússia contra a Ucrânia.