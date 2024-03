A Rússia disparou 31 mísseis balísticos e de cruzeiro contra Kiev antes do amanhecer desta quinta-feira, 21, no primeiro ataque à capital ucraniana em 44 dias, segundo as autoridades. As defesas aéreas ucranianas abateram todos os mísseis lançados, embora 13 pessoas, entre elas uma criança, tenham se ferido com a queda de destroços, segundo as autoridades.