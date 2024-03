erca de cinco homens armados de fuzis e com roupas camufladas invadiram o Crocus City Hall, uma casa de shows nos arredores de Moscou, e atiraram contra a multidão na noite desta sexta-feira, 22 (horário local), informaram as agências de notícias Tass e RIA Novosti, ligadas ao governo russo. As informações preliminares indicam que mais de 40 pessoas morreram e 112 ficaram feridas.