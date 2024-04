Um ataque aéreo israelense atingiu um acampamento no pátio de um hospital lotado no centro da Faixa de Gaza neste domingo, matando dois palestinos e ferindo outras 15 pessoas, incluindo jornalistas que trabalhavam nas proximidades. Milhares de pessoas se abrigavam no Hospital dos Mártires Al-Aqsa em Deir al-Balah para fugir de suas casas em outras partes do território devastado pela guerra. O exército israelense disse que atingiu um centro de comando do grupo militante Jihad Islâmica e afirmou que o funcionamento do hospital não foi afetado.