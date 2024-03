O Exército israelense afirmou nesta terça, 19, que 50 integrantes do Hamas foram mortos e ao menos 180 pessoas foram detidas durante uma incursão ao Hospital al-Shifa, o maior da Faixa de Gaza. As tropas de Israel invadiram o complexo na madrugada de segunda-feira, 18, e continuam operando no local, onde afirmam terem encontrado armas e munições. Além dos pacientes, milhares de civis utilizam o espaço como abrigo desde o início da guerra, em 7 de outubro.