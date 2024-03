Entre reveses no Congresso, metas ambiciosas, superávits conquistados e desvalorização do peso, o ultraliberal Javier Milei chegou ao centésimo dia como presidente da Argentina com um governo divisor de opiniões - 47% dos argentinos enxergam a gestão de forma negativa e 40% de maneira positiva, revelou uma pesquisa realizada pelo instituto Equipo Mide e divulgada pelo Clarín nesta terça-feira, 19.