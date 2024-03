O governo argentino elevou o tom contra a Venezuela nesta quarta-feira, 13, criticando o fechamento do espaço aéreo venezuelano a aviões argentinos e a qualquer aeronave que tenha saído ou que se destine à Argentina. "A medida tem um custo econômico muito alto para as companhias aéreas, que usam o espaço aéreo da Venezuela, porque é mais eficiente", afirmou Manuel Adorni, porta-voz do presidente Javier Milei.