A ministra de Relações Internacionais e Cooperação da África do Sul, Naledi Pandor, acusou, nesta terça-feira (19), Israel de abrir um precedente com sua guerra em Gaza para que líderes desafiem a Corte Internacional de Justiça (CIJ), e denunciou mais uma vez a existência de uma campanha de fome no território palestino sitiado.