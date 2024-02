A União Europeia (UE) lançou uma missão naval para ajudar a proteger navios cargueiro no Mar Vermelho, à medida que os ataques dos rebeldes Houthis do Iêmen continuam ameaçando o tráfego marítimo, dificultando o comércio e inflando os preços. Com o nome Aspides, que em grego significa "escudo", a missão sairá de Larissa, no centro da Grécia - sede da Força Aérea Helênica e um quartel general da OTAN -, sob o comando do comodoro grego Vasilios Griparis.