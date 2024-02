O TikTok está tomando medidas para combater a desinformação sobre as próximas eleições da União Europeia, incluindo a criação de centros de verificação de fatos dentro do aplicativo, disse a plataforma nesta quarta-feira, 14, em seu blog. A rede social planeja lançar "centros eleitorais" no próximo mês para cada um dos 27 países da UE, para que "as pessoas possam facilmente separar o fato da ficção".