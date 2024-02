O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, assinou hoje acordos bilaterais de cooperação em segurança com os primeiros-ministros da Itália, Giorgia Meloni, e do Canadá, Justin Trudeau. Zelensky recebeu os líderes e outras altas representações europeias em Kiev, em lembrança aos 2 anos da guerra com a Rússia, completos hoje.