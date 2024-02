A Ucrânia afirmou nesta quinta-feira, dia 1º, que usou drones marítimos para afundar um navio de guerra russo no Mar Negro. O ataque, realizado na noite de quarta-feira, 31, destruiu uma corveta de mísseis classe "Tarantul" da Frota do Mar Negro da Federação Russa, de acordo com a agência de inteligência militar (GUR) da Ucrânia.