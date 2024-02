O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump ganhou o caucus do Partido Republicano em Nevada. A ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley, principal adversária de Trump na disputa pela candidatura à Casa Branca, não participou do processo. Trump também venceu as primárias nas Ilhas Virgens Americanas. O ex-presidente obteve 73,98% dos votos, contra 26,02% de Haley. "Quero agradecer a todos vocês. Tivemos uma grande vitória", disse Trump, por telefone, a apoiadores reunidos em St. Thomas. "Esperávamos vencer, mas não esperávamos vencer por uma margem tão grande. Vocês são pessoas incríveis que nunca esquecerei." Fonte: Associated Press.