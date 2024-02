Uma pessoa foi morta e outras cinco ficaram feridas após um tiroteio entre dois grupos de adolescentes em uma estação de metrô de Nova York na segunda-feira, 12, perto do início do horário de pico da noite, segundo as autoridades. O tiroteio começou em uma plataforma de trem elevada no Bronx por volta das 16h30, horário em que as estações de toda a cidade estão cheias de crianças voltando da escola para casa e muitos trabalhadores estão começando seu trajeto noturno.