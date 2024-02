O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, chegou na manhã desta quarta-feira, 21, ao Palácio do Planalto para se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A visita ocorre no âmbito da reunião de chanceleres do G20, que será realizada no Rio de Janeiro, mas coincide com a crise diplomática entre Brasil e Israel, que tem nos Estados Unidos um dos seus maiores aliados.