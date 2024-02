O primeiro dia de reuniões de chanceleres do G20 terminou em samba no Palácio da Cidade, sede do governo do município do Rio de Janeiro, em Botafogo, zona sul da capital fluminense. Após o encontro oficial de trabalhos na Marina da Glória, os representantes das principais economias do mundo foram recepcionados em um jantar pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil, embaixador Mauro Vieira, e pelo prefeito Eduardo Paes, na noite de ontem.